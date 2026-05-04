Трусова — об Олимпиаде в Пекине: самый менее волнующий старт за всю карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, испытывала ли сильное волнение во время выступления на Олимпиаде.

— Сильно переживала на Олимпийских играх?

— Олимпиада — самый менее волнующий старт за всю карьеру. Особенно короткая [программа], на ней не переживала совсем. Было только огромное желание побыстрее выйти на лёд и побыстрее откатать. Не откатать, а побыстрее побыть на этом льду, потому что ты понимаешь, что это цель всей жизни, и вот она сейчас, хочется выйти. Один из немногих [прокатов], когда я получила удовольствие, это короткая на Олимпиаде. С произвольной сложнее, не то чтобы сильно переживала, но больше, чем за короткую, потому что должно было многое сложиться, чтобы я сделала эти пять четверных.

Илье Малинину, видимо, попроще, всё, не знаю, больше работал (улыбается). Мне нужна была большая концентрация, хорошее самочувствие, здоровье и так далее. Относительно других стартов в олимпийском сезоне даже произвольная была не так волнительна, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».