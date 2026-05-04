Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — об Олимпиаде в Пекине: самый менее волнующий старт за всю карьеру

Трусова — об Олимпиаде в Пекине: самый менее волнующий старт за всю карьеру
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, испытывала ли сильное волнение во время выступления на Олимпиаде.

— Сильно переживала на Олимпийских играх?
— Олимпиада — самый менее волнующий старт за всю карьеру. Особенно короткая [программа], на ней не переживала совсем. Было только огромное желание побыстрее выйти на лёд и побыстрее откатать. Не откатать, а побыстрее побыть на этом льду, потому что ты понимаешь, что это цель всей жизни, и вот она сейчас, хочется выйти. Один из немногих [прокатов], когда я получила удовольствие, это короткая на Олимпиаде. С произвольной сложнее, не то чтобы сильно переживала, но больше, чем за короткую, потому что должно было многое сложиться, чтобы я сделала эти пять четверных.

Илье Малинину, видимо, попроще, всё, не знаю, больше работал (улыбается). Мне нужна была большая концентрация, хорошее самочувствие, здоровье и так далее. Относительно других стартов в олимпийском сезоне даже произвольная была не так волнительна, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Материалы по теме
Трусова вернётся с квадом и трикселем, а ISU сократил прыжки. Саша в опасности?
Трусова вернётся с квадом и трикселем, а ISU сократил прыжки. Саша в опасности?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android