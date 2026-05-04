Трусова отреагировала на сравнение её олимпийского проката с фигуристками на Играх-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, кого из выступивших на Олимпийских играх — 2026 может выделить, а также отреагировала на сравнение её проката с выступлениями спортсменок на Играх в Италии.

— Смотрела ОИ-2026? Чей прокат из мужчин и женщин понравился больше?

— Женщин обычно не оцениваю, а у мужчин, однозначно, Шайдоров хорошо откатал. Объективно всё, остальные не справились с давлением.

— Как относишься к тому, что многие сравнивают фигуристок ОИ-2026 с твоей программой на ОИ-2022?

— Никак. Мне, конечно, приятно, но считаю, что все заслуженно выиграли, были призёрами, четыре года работали для этого. Разное время. Почему тогда не сравнивают с ОИ-2014, ОИ-2018? Какая разница? Считаю, что сравнивать можно, но не надо говорить, что они хуже. Для меня это странно, люди старались, завоёвывали медали, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».