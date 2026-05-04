Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова отреагировала на сравнение её олимпийского проката с фигуристками на Играх-2026

Трусова отреагировала на сравнение её олимпийского проката с фигуристками на Играх-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, кого из выступивших на Олимпийских играх — 2026 может выделить, а также отреагировала на сравнение её проката с выступлениями спортсменок на Играх в Италии.

— Смотрела ОИ-2026? Чей прокат из мужчин и женщин понравился больше?
— Женщин обычно не оцениваю, а у мужчин, однозначно, Шайдоров хорошо откатал. Объективно всё, остальные не справились с давлением.

— Как относишься к тому, что многие сравнивают фигуристок ОИ-2026 с твоей программой на ОИ-2022?
— Никак. Мне, конечно, приятно, но считаю, что все заслуженно выиграли, были призёрами, четыре года работали для этого. Разное время. Почему тогда не сравнивают с ОИ-2014, ОИ-2018? Какая разница? Считаю, что сравнивать можно, но не надо говорить, что они хуже. Для меня это странно, люди старались, завоёвывали медали, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Материалы по теме
Трусова — об Олимпиаде в Пекине: самый менее волнующий старт за всю карьеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android