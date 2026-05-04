Александра Трусова раскритиковала нововведения в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова раскритиковала изменение правил в фигурном катании, которое коснулось в том числе сокращения прыжков в произвольной программе.

«С каждым нововведением фигурное катание становится легче, и большее количество людей может достичь определённых результатов, по сути, не обладая никакими уникальными качествами. У каждого своё [уникальное качество].

Считаю, что это спорт, меня в очередной раз захейтят. Спорт определяет слоган «быстрее, выше, сильнее». Многие говорят о том, что это искусство, да, согласна, умение совместить всё в одно, но вы должны не забывать, что это спорт. Иначе можно тренироваться один раз в неделю, красиво кататься и выигрывать. Для меня это странно. Для меня спорт — это на грани человеческих возможностей», — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».