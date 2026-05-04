Главная Фигурное катание Новости

Игнатов и Трусова назвали фигуристов, которыми восхищались и вдохновлялись

Игнатов и Трусова назвали фигуристов, которыми восхищались и вдохновлялись
Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов назвали спортсменов, которыми вдохновлялись раньше и сейчас.

— Кто ваши любимые фигуристы, за которыми вы наблюдаете. Кто вдохновлял, когда только начинали?
Игнатов: Когда только начинал, Евгений Плющенко. Потом Ханю очень нравился. Из тех, кто сейчас катается, наверное, Илья Малинин, больше всего мотивирует, хотя периодически он демотивирует (улыбается). Смотришь и думаешь: «А нахрена мне это, зачем катаюсь?» (Улыбается.)

Трусова: Я тоже больше на мальчиков смотрела, честно говоря. Думала: «Почему они могут прыгать, а я не могу?» Ну, Нэйтан. Когда мы с ним прыгали, я выбежала лёд, мне никто не разрешил, чтобы с ним прыгнуть параллельно. Могу выделить Чена, а сейчас — Илью Малинина. Но, честно говоря, Илья больше похож на инопланетянина (улыбается), а Нейтан хотя бы человек, сильный. Но вообще у меня никогда не было кумиров. Я привыкла сама, — сказали Трусова и Игнатов в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» на странице «ВКонтакте» у Александры.

