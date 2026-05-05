Трусова — о музыке в фигурном катании: нужно уходить в сторону современных танцев

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова считает, что устоявшийся набор музыки в фигурном катании является изжившим себя моментом в этом виде спорта.

— Есть ли моменты в фигурном катании, которые изжили себя?

— Есть набор музыки, который часто используют, у нас считается базой, которая всем понравится и будет классно. Соответственно, многие катают одно и то же. Разные постановки, но под одну и ту же музыку. От неё все устали.

В принципе, считается, чем музыка более классическая, тем больше нравится судьям. Мне кажется, нам нужно уходить больше в сторону современных танцев, чтобы развиваться. На мой взгляд, это интереснее. А так, наоборот, вводят и вводят новшества, хотя я считаю, что это отдаляет нас от спорта. Больше похоже на шоу, на балет, где люди просто приходят посмотреть на красивое катание. Не более, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».