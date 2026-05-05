Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — о музыке в фигурном катании: нужно уходить в сторону современных танцев

Трусова — о музыке в фигурном катании: нужно уходить в сторону современных танцев
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова считает, что устоявшийся набор музыки в фигурном катании является изжившим себя моментом в этом виде спорта.

— Есть ли моменты в фигурном катании, которые изжили себя?
— Есть набор музыки, который часто используют, у нас считается базой, которая всем понравится и будет классно. Соответственно, многие катают одно и то же. Разные постановки, но под одну и ту же музыку. От неё все устали.

В принципе, считается, чем музыка более классическая, тем больше нравится судьям. Мне кажется, нам нужно уходить больше в сторону современных танцев, чтобы развиваться. На мой взгляд, это интереснее. А так, наоборот, вводят и вводят новшества, хотя я считаю, что это отдаляет нас от спорта. Больше похоже на шоу, на балет, где люди просто приходят посмотреть на красивое катание. Не более, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Материалы по теме
Трусова вернётся с квадом и трикселем, а ISU сократил прыжки. Саша в опасности?
Трусова вернётся с квадом и трикселем, а ISU сократил прыжки. Саша в опасности?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android