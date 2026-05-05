Трусова ответила на вопрос о возможной работе тренером и открытии своей школы в будущем

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о потенциальной тренерской деятельности или открытии своей спортивной школы.

— Собираешься ли в будущем стать тренером по фигурному катанию или открыть свою школу?

— Меня пока устраивает проводить мастер-классы, потому что это разовые занятия, где я могу поделиться каким-то опытом, и не привязана к одному месту, катку и городу. Какое-то время, как закончу, хотела бы попутешествовать с семьёй, потом, может быть, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила.