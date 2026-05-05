Фигурное катание Новости

«Многие использовали меня». Илья Малинин – о выступлении на Олимпиаде-2026

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин высказался о своём участии на Олимпиаде-2026.

— Ты откровенно говорил о том, что не был психологически готов к Олимпиаде. Чего, по твоему мнению, люди не понимают о давлении на таком уровне?
— Некоторые мои друзья и члены семьи говорили, что нужно просто подходить к Олимпиаде так же, как к любому другому турниру. Я пытался так и делать, но на деле это совершенно другое, к чему мне стоило быть лучше готовым. В итоге же многие, по сути, использовали меня, чтобы привлечь внимание — пытались сделать из меня главного претендента на золото. Это было неправильно, — приводит слова Малинина The Minnesota Star Tribune.

Напомним, Илья Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В произвольной Илья допустил пять грубых ошибок: два падения и три «бабочки». Чисто ему удалось исполнить только два прыжковых элемента.

