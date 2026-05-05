Александра Трусова рассказала, когда планирует вернуться к турнирам

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, когда планирует полноценно вернуться к турнирам.

— Когда планируешь полноценно возвращаться на соревнования?

— Планирую в следующем сезоне,- сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Александра Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила. Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать профессиональную карьеру.