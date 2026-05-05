Малинин – об ОИ-2026: мне приходилось делать вещи, которые я не особо хотел

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в командном турнире американский фигурист Илья Малинин рассказал о сложностях во время выступления на ОИ-2026 в Милане.

— Ты считаешь, что вокруг тебя искусственно раздували ажиотаж, и это было несправедливо?
— Мне приходилось делать вещи, которые я не особо хотел делать. Было много медиа. Меня подталкивали к тому, что выгодно телевидению. Они использовали внимание, которое у меня есть, вместо того чтобы дать спортсменам проявить себя в моменте, и тем самым создавали на них лишнее давление, — приводит слова Малинина The Minnesota Star Tribune.

Напомним, Илья Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В произвольной Илья допустил пять грубых ошибок: два падения и три «бабочки». Чисто ему удалось исполнить только два прыжковых элемента.

