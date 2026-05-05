«Не отвечаю за их ожидания». Трусова рассказала, как справляется с общественным давлением

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как справляется с общественным давлением после возвращения.

— Есть методы, чтобы справляться с тревожностью и навязчивыми мыслями перед стартами?

— Нет, не справляюсь до сих пор. Кажется, что в детстве лучше справлялась, чем сейчас. Сейчас даже перед шоу ничего не помогает.

— Чувствуешь ли давление от ожиданий людей перед возвращением на соревновательный лёд?

— Наверное, нет. Я ведь не отвечаю за их ожидания. Может, это грубо, конечно. Не знаю, как получится, поэтому и нет. Всегда волнение перед стартами из-за того, что на меня столько человек смотрит, а я сейчас словно не смогу показать то, что умею. Это, конечно, всегда очень давит, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».