Александра Трусова рассказала, боялась ли перед беременностью растерять навыки прыжков

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие переживания у неё были перед беременностью.

— Переживала перед беременностью за карьеру, боялась ли растерять навыки прыжков?

— Перед — нет. Была уверена, что не растеряю. А вот в конце да, у меня был такой огромный живот, была +11 кг, в тот момент переживала, что больше никогда не смогу прыгать… Но только в конце, последний месяц, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».

Александра Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила. Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать профессиональную карьеру.