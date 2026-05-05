«Сложно с волнением справиться». Трусова — о трудностях после возвращения в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что было самым сложным после возвращения в спорт.

— Что было самым сложным при возвращении в спорт?

— Пока не знаю, думаю, чтобы на всё хватало времени. На соревнованиях, мне кажется, я и так особо не умела выступать (улыбается), а сейчас, когда давно не выступала, думаю, сложно будет с волнением справиться. Надеюсь, количество шоу и контент, который на них исполняю, помогут мне справиться с волнением на соревнованиях, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».