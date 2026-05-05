Трусова: в Корею не поедем, пока не построим дом. Боюсь, что вернёмся с собачкой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы побывать в Африке, Австралии, Японии и Южной Корее.

— Где хотела бы побывать?

— Много где хотела. Недавно попались видео про детей из Африки, сказала, что поедем туда их спасать. Я там не была, но нужно делать прививки, поэтому до этого не дошло. На китов бы посмотрела, но с лодки. Не очень хотела бы с ними плавать. И на китовую акулу. Я вот плавать боюсь, наверное, на неё так не посмотреть, да? Только если под водой.

Вернулась бы с семьёй в Австралию, там другой мир, другая планета. Там, в Японии, очень классно. Думаем поехать на отдых туда, но ещё не решили. В Корею сказала, что мы не поедем, пока не построим дом, потому что там на улицах зоомагазины и эти маленькие собачки. Боюсь, что вернёмся с собачкой и, дай бог, с одной, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».