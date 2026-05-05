Александра Трусова рассказала, какое бы одно правило в фигурном катании она изменила

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что если бы могла изменить одно правило в фигурном катании, то убрала бы вращения.

— Какое бы одно правило в современном фигурном катании изменила?
— Я бы вообще убрала вращения. Одно, ладно, оставила бы, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».

Александра Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила. Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать профессиональную карьеру.

