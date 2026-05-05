«Сейчас делают все, будто не так интересно». Трусова — о желании сделать сальто на льду

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, хотела ли бы она сделать сальто на льду.

— Хотела бы сделать сальто на льду?

— Раньше хотела, после Олимпиады даже говорила тренерам, что хочу научиться, но потом мне рассказали страшную историю, про человека, который делал сальто и приземлился на голову, и я отложила этот момент, решила, что не буду. Сейчас сальто делают все, и будто не так интересно. Зрелищно, классно, но дополнительный балл не дают. Только если для шоу, не знаю. Может быть, когда-то и захочу… В целом, с моим азартом, может быть, и да, но я даже на батуте никогда назад не прыгала. Нет, наверное, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».