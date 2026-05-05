Главная Фигурное катание Новости

Трусова и Игнатов рассказали, какие черты характера не хотят, чтобы унаследовал их сын

Трусова и Игнатов рассказали, какие черты характера не хотят, чтобы унаследовал их сын
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова и её муж фигурист Макар Игнатов рассказали, какие черты характера они бы не хотели, чтобы унаследовал их сын Михаил.

— Какую черту характера вы бы не хотели, чтобы унаследовал ваш сын?

Трусова. Я бы вообще хотела, чтобы он никакую не унаследовал, кроме целеустремлённости.

Игнатов. Долго думать. Не хочу, чтобы он унаследовал эту черту характера. Долгое размышление над чем-то, прежде чем сделать.

Трусова. Я бы не хотела, чтобы он был такой принципиальный, как Макар.

Игнатов. Чего бы не хотел, чтобы Миша унаследовал от Саши? Резкое реагирование на нестандартные ситуации, которые происходят в жизни.

Трусова. Ничего обидного не говорит, нормально (смеётся), — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».

