«Всё равно». Александра Трусова — о том, что люди представляют её девичьей фамилией

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как относится к тому, что люди представляют её девичьей фамилией.

— Как относишься к тому, что люди называют тебя Трусовой?

— Всё равно. Когда спрашивают, как объявить, говорю: «Всё равно», — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос — ответ» у себя на странице во «ВКонтакте».

Александра Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила. Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать профессиональную карьеру.