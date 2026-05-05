Татьяна Тарасова рассказала, что на этой неделе посетит каток впервые после госпитализации

Татьяна Тарасова рассказала, что на этой неделе посетит каток впервые после госпитализации
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует впервые после госпитализации посетить каток 7 или 8 мая.

«Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти, где-то в четверг или пятницу», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку. 20 апреля тренер была выписана из больницы.

