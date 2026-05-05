Мама Гуменника — об уходе от Мишина: нельзя прийти и сказать: «Отодвиньте Туктамышеву»

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, как было принято решение завершить работу с тренером Алексеем Мишиным и перейти к Веронике Дайнеко.

«Алексей Николаевич [Мишин] – мэтр, у него были сильные спортсмены, которым он уделял основное внимание. Татьяна Николаевна [Мишина] тоже сделала выбор в пользу других – например, много работала с Евгением Семененко. Плюс тренеры, с которыми работал Петя, постепенно разошлись: кто-то ушёл на другой каток, кто-то перестал работать в этой школе. И получилось, что он как будто «провалился» – не было чёткого понимания, кто за него отвечает, как его развивать дальше.

Обсудить с тренерами? Наверное, пытались. Но я не видела реального выхода. Нельзя прийти и сказать: «Отодвиньте, пожалуйста, Елизавету Туктамышеву и занимайтесь с Петей». Это так не работает. И я уже сама видела, что у него есть проблемы: возраст, самодисциплина, разминки – ему нужно было больше внимания и контроля. В подростковом возрасте это важно – когда тебя направляют и держат в режиме. Мотивация – нет, а вот ориентиры и рамки – да. В подростковом возрасте они ещё не до конца сформированы. Нужно объяснять базовые вещи: что разминку нельзя пропускать, что иначе будут травмы. А проблемы со здоровьем у него были. Например, у него была болезнь Осгуда-Шляттера.

В какой-то момент это привело к очень странной истории, которую мы сейчас вспоминаем с улыбкой, но тогда было не до смеха. Ему наложили циркулярный гипс на три недели – специально такой, чтобы нельзя было снять. Он сидел дома, всё как положено. И вдруг мне звонит Алексей Николаевич Мишин и спрашивает, как дела. Я говорю: «Всё нормально, через неделю будем снимать гипс». А он в ответ: «А что тогда Петя делает на катке?»

Оказалось, что он сам снял гипс. Закрылся в ванной, каким-то образом распилил его, снял и пошёл на тренировку. Для меня это был шок. Он долго не признавался, как именно это сделал, только спустя несколько лет рассказал.

Мы понимали, что Петру нужно больше индивидуального внимания. И увидели, что у Вероники Анатольевны [Дайнеко] как раз такой подход: она внимательно работает с детьми, держит дисциплину, даёт тот самый контроль, которого не хватало. Мы её знали ещё по среднему сыну, он у неё занимался. Поэтому понимали, какой она тренер», — приводит слова Елены Гуменник «Фонтанка».