Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне кажется, это было сделано специально». Мама Гуменника — о проблемах с музыкой на ОИ

«Мне кажется, это было сделано специально». Мама Гуменника — о проблемах с музыкой на ОИ
Комментарии

Елена и Олег Гуменник, родители российского фигуриста Петра Гуменника, высказались о проблемах сына с визой и музыкой на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Елена. Мы сначала говорили Пете: «Надо оформлять визу». Он отвечал: «Не надо». Потом оказалось, что всё-таки надо… Дальше началась вся эта история, и если честно… Скорее, было ощущение, что вопрос решаемый. Ждали, что придёт подтверждение – условно, статус участника, который позволит въехать без визы. Но, насколько я понимаю, его просто не внесли вовремя в нужную базу – и всё.
В ФФККР работают люди с большим опытом, они много лет возят спортсменов на турниры. Думаю, не было ощущения, что что-то может пойти не так. Скорее, рассчитывали, что всё решится в рабочем порядке.

Олег. [О музыке] Мы, честно говоря, были ошарашены. Такого раньше не было. Обычно правообладатели, наоборот, рады, что их музыку используют, – это же своего рода реклама. А тут всё получилось неожиданно. Хорошо, что композитор [Эдгар Акобян] откликнулся – ему за это большая благодарность.

Елена. Я не знаю всех деталей, но, как понимаю, схема такая: музыка заранее подаётся и, если правообладатель против, он присылает отказ. Обычно это происходит заранее, и у спортсмена есть время всё поменять. Обычно такие отказы приходят заранее и спортсмены успевают решить эту проблему.

А здесь, как мне кажется, это было сделано специально так, чтобы Пётр уже ничего не успел. И это было связано именно с правообладателями этой музыки, с конкретной компанией, а не с Олимпийским комитетом или организаторами, — приводит слова родителей Гуменника «Фонтанка».

Материалы по теме
Мама Гуменника — об уходе от Мишина: нельзя прийти и сказать: «Отодвиньте Туктамышеву»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android