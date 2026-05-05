Вайцеховская отреагировала на слова Малинина о давлении со стороны медиа на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на слова американского фигуриста Ильи Малинина о давлении со стороны медиа на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я всегда очень настороженно отношусь к спортсменам, которые пытаются списать свои неудачи на всё что угодно, но не на собственные действия. Речь об интервью Ильи Малинина, где он объясняет свой провал на Олимпиаде-2026 в Милане «серьёзным давлением со стороны медиа».

Понятно, что субъективные ощущения у всех разные, но, как по мне, главная ошибка самого Ильи и его тренерского штаба (а по факту – родителей) заключается в том, что в Милан и сам Илья приехал уже чемпионом, и родители – родителями чемпиона. Это считывалось на раз во всех тех интервью, на которые сейчас так сетует фигурист. Более того, всем героям истории совершенно очевидно нравилось находиться в статусе творцов великой предстоящей победы.

Ну а то, что победа обернулась сокрушительным поражением, – увы, бывает. Опять же, не претендую на правоту суждений, но весь мой опыт говорит об одном: чем быстрее человек поймёт и признает, что творец своего неуспеха только он сам, тем более велика вероятность, что повторно на те же грабли он уже не наступит. И наоборот. Собственно, как раз об этом сказал в Милане Рафаэль Арутюнян («Надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены»).

Потому, собственно, мне так неприятно наблюдать за продолжением поиска виноватых в олимпийском провале Ильи», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.