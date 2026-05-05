Александра Бойкова оценила образы знаменитостей на Met Gala

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, оценила образы знаменитостей на Met Gala, отметив наиболее яркие из них.

«Раз в чате родился вопрос про Met Gala и образы, которые в этом году мне понравились, я решила сделать пост.

В общем-то, больше всего мне понравился образ ведущей дорожки — Эммы Чемберлейн. Для меня она best dressed (ибо и теме соответствует и выглядит это очень красиво).

А так понравилось платье Кары от Ральф Лорен, Кендалл (вроде в Скиапарелли (но корсет под голую грудь вопросики вызывает, хотя отсылку к скульптуре Ники я, конечно, поняла). И понравился образ (в частности макияж!) Анок», – написала Бойкова в своём телеграмм-канале.