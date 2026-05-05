Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU определил стоимость новых хореографических элементов для одиночников и пар

ISU определил стоимость новых хореографических элементов для одиночников и пар
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) определил стоимость новых хореографических элементов для одиночников и парного катания.

С сезона-2026/2027 хореографическая дорожка и хореографическое вращение у одиночников будут оцениваться по базовой стоимости 3,50 балла с максимальной надбавкой и вычетом до 2,50 балла. У пар стоимость парного хореографического вращения и хореографической поддержки с нового сезона будет равна 3,50 и 4,50 балла соответственно.

Ранее стал известен календарь соревнований ISU на сезон-2026/2027. Гран-при пройдёт с 23 октября по 13 декабря 2026 года. Чемпионат Европы — 2026 состоится в швейцарской Лозанне (21-31 января), а чемпионат мира пройдёт с 15 по 21 марта в Тампере, Финляндия.

Материалы по теме
Наши фигуристы бьются о квады зря? В чём главная проблема парного катания прямо сейчас
Наши фигуристы бьются о квады зря? В чём главная проблема парного катания прямо сейчас
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android