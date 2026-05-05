ISU определил стоимость новых хореографических элементов для одиночников и пар

Международный союз конькобежцев (ISU) определил стоимость новых хореографических элементов для одиночников и парного катания.

С сезона-2026/2027 хореографическая дорожка и хореографическое вращение у одиночников будут оцениваться по базовой стоимости 3,50 балла с максимальной надбавкой и вычетом до 2,50 балла. У пар стоимость парного хореографического вращения и хореографической поддержки с нового сезона будет равна 3,50 и 4,50 балла соответственно.

Ранее стал известен календарь соревнований ISU на сезон-2026/2027. Гран-при пройдёт с 23 октября по 13 декабря 2026 года. Чемпионат Европы — 2026 состоится в швейцарской Лозанне (21-31 января), а чемпионат мира пройдёт с 15 по 21 марта в Тампере, Финляндия.