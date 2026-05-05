ISU повысил стоимость дорожек и вращений у одиночников

ISU повысил стоимость дорожек и вращений у одиночников
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение изменить стоимость дорожек шагов и вращений в соревнованиях у одиночников в сторону увеличения, об этом стало известно после того, как организация опубликовала официальный документ по оценке критериев и факторов компонентов программы

В сезоне-2026/2027 изменится стоимость дорожек шагов. Ранее фигуристы получали за исполнение этого элемента на четвёртый уровень сложности 3,90 балла, в новом сезоне базовая стоимость составит 4,10 балла. Дорожка третьего уровня будет оцениваться по базовой стоимости 3,50 балла вместо 3,30 и так далее.

Помимо этого была изменена стоимость вращений. Так, например, ранее базовая стоимость комбинированного вращения со сменой ноги четвёртого уровня оценивалась в 3,50 балла, в сезоне-2026/2027 она составит 4,20 балла.

Ранее ISU определил календарь соревнований на сезон-2026/2027. Этапы Гран-при и финал соревнований состоятся с 23 октября по 13 декабря 2026 года. Чемпионат Европы — 2027 пройдёт в швейцарской Лозанне (21-31 января), а чемпионат мира состоится с 15 по 21 марта в финском Тампере.

