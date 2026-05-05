Чемпионку ОИ Дюамель отстранили от тренерской работы за травлю коллеги

Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях канадская фигуристка Меган Дюамель была отстранена от тренерской работы из-за неэтичных действий по отношению к другому тренеру, об этом сообщает Broken Ice.

Дюамель была отстранена на две недели на период с 4 по 17 мая. Сообщается, что жалоба со стороны одного из тренеров была подана в адрес федерации в ноябре 2025 года. В частности, пострадавший жаловался на «буллинг и харассмент» со стороны Дюамель.

Помимо золотой медали Игр-2018, в активе 40-летней Дюамель также есть серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр. Дюамель является двукратной чемпионкой мира и многократным призёром мировых первенств в паре с Эриком Рэдфордом.

