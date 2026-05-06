Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева описала свой идеальный отпуск

Камила Валиева описала свой идеальный отпуск
Комментарии

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как выглядит её идеальный отпуск, отметив, что хотела бы совместить активный и пассивный отдых.

«По-хорошему, разделить бы отпуск на какой-то активный и суперпассивный. Допустим, первые семь дней ты гуляешь, смотришь по возможности города, страны.

Мне нравится именно гулять по городу, смотреть на людей, это очень интересно, как они себя ведут в других странах. А потом пассивный отдых, когда лежишь как маленький тюленчик (смеётся)», – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Срок её отстранения завершился в декабре 2025-го. С момента возвращения Валиева успела принять участие в Кубке Первого канала — 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, упав с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026.

Материалы по теме
«Олимпиада — наименее волнующий старт за всю карьеру». Что рассказала Трусова подписчикам?
«Олимпиада — наименее волнующий старт за всю карьеру». Что рассказала Трусова подписчикам?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android