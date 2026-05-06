Камила Валиева описала свой идеальный отпуск

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как выглядит её идеальный отпуск, отметив, что хотела бы совместить активный и пассивный отдых.

«По-хорошему, разделить бы отпуск на какой-то активный и суперпассивный. Допустим, первые семь дней ты гуляешь, смотришь по возможности города, страны.

Мне нравится именно гулять по городу, смотреть на людей, это очень интересно, как они себя ведут в других странах. А потом пассивный отдых, когда лежишь как маленький тюленчик (смеётся)», – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Срок её отстранения завершился в декабре 2025-го. С момента возвращения Валиева успела принять участие в Кубке Первого канала — 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, упав с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026.