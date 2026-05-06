Тарасова не согласилась с Трусовой, заявившей, что фигурное катание становится упрощённым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с мнением серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой, ранее заявившей, что фигурное катание становится более упрощённым видом спорта, добиться успеха в котором уже не так сложно.

«Я не согласна с утверждением Александры, потому что у неё есть же уникальные качества, но при этом есть чётко прописанные правила. Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растёт за счёт технических возможностей, артистизма. Вторая оценка тоже имеет значение, как и первая, и всё взаимосвязано», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».