Софья Муравьёва покинула группу Алексея Мишина — источник

19-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва покинула группу заслуженного тренера СССР Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, прекращение сотрудничества произошло по инициативе Мишина, однако точные причины разрыва неизвестны. Где фигуристка будет тренироваться далее, не уточняется.

Муравьёва и Мишин сотрудничают с весны 2025 года. Предыдущим штабом фигуристки была группа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На минувшем чемпионате России Муравьёва заняла пятое место, в финале Гран-при России — четвёртое.