Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк заявил, что в детстве хотел получить Нобелевскую премию по литературе

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Марк Кондратюк признался, что в детстве его мечтой была Нобелевская премия по литературе.

«В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе. Если писать рассказы, то с какой-то целью. Это кататься можно без цели (смеётся).

Мне всегда учителя говорили, что я хорошо пишу сочинения, что у меня достаточно хорошее воображение и это мне помогает. А если ты хорошо пишешь сочинения на какую-либо тему, то почему ты сам не можешь придумать эту тему?

В раннем возрасте мне подарили огромную книгу, где были все произведения про Шерлока Холмса, которые написал Артур Конан Дойл. Мне их либо бабушка перед сном читала, либо я сам. Тогда у меня появилась мечта оказаться в Лондоне. Три раза я туда ездил. Я писал какие-то детективные рассказы, возможно, это было как раз вдохновлено Шерлоком Холмсом», — сказал Кондратюк в выпуске видео ДоброFON.

