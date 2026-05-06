«Мог дать ей ещё многое». Авербух — о прекращении сотрудничества Муравьёвой и Мишина

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух считает, что российской фигуристке Софье Муравьёвой нужно искать проблемы в себе после прекращения её сотрудничества с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным по инициативе наставника. Мишин заявлял, что его планы на работу с Софьей не совпали с жизненной позицией подопечной.

«Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем с самой себя. Сотрудничество с Алексеем Николаевичем было достаточно продуктивным, очень достойным. Пришла она к нему в очень плохой форме, но Алексей Николаевич нашёл к ней подход.

Мишин — великий профессионал, и с ним надо играть вдолгую. Он закладывает фундамент на будущий результат. Современные спортсмены хотят здесь и сейчас, всё моментально. В любом случае пожелаю Софье удачи, но, думаю, Мишин мог дать ей ещё очень многое», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».