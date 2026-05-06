Дюамель отреагировала на новость о своём отстранении от работы в Skate Canada

Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях (парное катание) канадская фигуристка Меган Дюамель дала краткий комментарий по поводу новости о своём отстранении от работы в Skate Canada на две недели из-за неэтичных действий по отношению к другому тренеру.

«Мне известно о недавнем дисциплинарном разбирательстве, которое было вынесено на публику. Я признаю и беру на себя ответственность за свою реакцию. Я также глубоко верю в ответственность, справедливость и безопасность спортсменов», — цитирует Дюамель Broken Ice.

Ранее этот же источник сообщил, что Дюамель была отстранена на две недели на период с 4 по 17 мая. Сообщается, что жалоба со стороны одного из тренеров была подана в адрес федерации в ноябре 2025 года. В частности, пострадавший жаловался на «буллинг и харассмент» со стороны Дюамель.