«Трудяга, у неё ещё всё впереди». Мария Бутырская — о перспективах Трусовой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о перспективах серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Игнатовой (Трусовой) после возвращения на лёд.

«У Саши по-настоящему спортивный характер, конечно, то, что у неё отсутствует золотая олимпийская медаль, мешает жить (смеётся). Это в хорошем плане! И если она так целеустремлённо после рождения ребёнка показывает такие успехи, прыгая четверные, — это фантастическое достижение. А дальше — только больше. У меня даже нет сомнений, что она вернётся красавицей — с прыжками и уже более осознанным катанием. Так что она трудяга, у неё ещё всё впереди. 21 год — это разве возраст? Нет! Сейчас у неё идёт набор формы, поэтому следим за ней и желаем только удачи», – приводит слова Бутырской «Советский спорт».

21-летняя Трусова вернулась на лёд в начале 2026 года после рождения ребёнка. Стоит отметить, что фигуристка смогла восстановить четверной лутц и тройной аксель.

