Александра Трусова опубликовала фото в честь исполнения девяти месяцев сыну Михаилу

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) опубликовала фото в честь исполнения девяти месяцев сыну Михаилу.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

«А кому у нас сегодня исполнилось девять месяцев?

Миша становится всё интереснее: теперь за каждый новый месяц событий происходит больше, чем за все предыдущие вместе взятые. Начну с того, что он научился стоять самостоятельно! Пока его хватает максимум на 10 секунд, но в тренировках он крайне усерден. Ходить, держась за руки взрослых или за опору, у него тоже получается отлично.

Ещё у него вылез первый зуб (второй уже на подходе), теперь Мише ну просто необходимо тащить в рот все подряд. Особый интерес он проявляет к нашей с Макаром еде, и нас ждёт серьёзный скандал, если мы не будем делиться. Впрочем, я только рада, что у Миши хороший аппетит — мы завершили грудное вскармливание, так что полный переход с остатков молока и смеси на обычную еду не за горами.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

Весь предыдущий месяц вышел для него очень насыщенным — восемь перелётов, тысячи километров, новые города и новая страна в его послужном списке… Мишаня уже по праву может считаться опытным путешественником, жаль только, бонусную карту на него завести нельзя. Ну а вместо сувениров в новых городах теперь покупаю… детскую одежду. Что я могу поделать, если всё такое милое и прикольное, а Миша быстро растёт?» — написала Трусова в своём телеграм-канале.