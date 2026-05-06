Глейхенгауз показал отрывок программы Петра Гуменника на сезон-2026/2027

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз показал отрывок из новой программы чемпиона России и участника Олимпийских игр — 2026 фигуриста Петра Гуменника на сезон-2026/2027.

«Новая программа для Пети Гуменника. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия

Но, может, догадаетесь сами?» — написал Глейхенгауз в своём телеграм-канале в сопровождении к видео.

Глейхенгауз работает в Москве в штабе Этери Тутберидзе. Ранее он уже сотрудничал с Гуменником. Известные постановки хореографа для фигуриста — «Портрет Дориана Грея», «Парфюмер», «Дюна».

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России.