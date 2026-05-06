Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз показал отрывок программы Петра Гуменника на сезон-2026/2027

Глейхенгауз показал отрывок программы Петра Гуменника на сезон-2026/2027
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз показал отрывок из новой программы чемпиона России и участника Олимпийских игр — 2026 фигуриста Петра Гуменника на сезон-2026/2027.

«Новая программа для Пети Гуменника. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия
Но, может, догадаетесь сами?» — написал Глейхенгауз в своём телеграм-канале в сопровождении к видео.

Глейхенгауз работает в Москве в штабе Этери Тутберидзе. Ранее он уже сотрудничал с Гуменником. Известные постановки хореографа для фигуриста — «Портрет Дориана Грея», «Парфюмер», «Дюна».

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России.

Материалы по теме
Что задумали в ISU и чем ответят наши? Гайд по изменениям в правилах фигурного катания
Что задумали в ISU и чем ответят наши? Гайд по изменениям в правилах фигурного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android