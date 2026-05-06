«Странно это слышать». Гербольдт — о завершении сотрудничества Муравьёвой и Мишина

Призёр чемпионата России — 2009 в женском одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала завершение сотрудничества между фигуристкой Софьей Муравьёвой и тренером Алексеем Мишиным.

«Для меня странно слышать, что она покинула группу. Не знаю, какие у них складывались взаимоотношения, но то, что она стала лучше и стабильнее в этом сезоне — однозначно. Её переходный возраст заканчивается, ей стало полегче, попроще в этом году. В сезоне она выглядела более убедительно, нежели в предыдущем.

Понятно, что девочкам в возрасте сложнее бороться с девочками до переходного возраста. Неравноценный бой. Я бы юниоров с мастерами не сталкивала. Но когда заканчивать карьеру, решает сам спортсмен. Когда он понимает, что устал бороться с чем-то или сделал максимум и больше не может. На мой взгляд, это правильнее», – приводит слова Гербольдт Metaratings.

Ранее Софья Муравьёва и Алексей Мишин завершили сотрудничество по инициативе тренера, который сообщил, что его планы работы с фигуристкой не совпадали с её взглядами на тренировочный процесс.