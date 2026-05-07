«Смотрю на своё катание – оно такое больше секси». Фигуристка Захарова о стиле катания

Бронзовый призёр чемпионата России-2026 Мария Захарова высказалась о своём стиле катания.

– Как относишься к тому, что ты сейчас секс-символ нашей женской одиночки? Как Луна Хендрикс, но еще и с четверными.

– Нормально, потому что я тоже со стороны смотрю на своё катание – оно такое больше секси, да. Поэтому мы такие программы и подбирали под моё катание. Мне нравится мой стиль. Меня этому особо никто не учил, это просто от природы, видимо, дано. Кому-то дана растяжка, а мне вот такое катание. И ничего не имею против сравнений – меня с кем только не сравнивали, — приводит слова Захаровой Sports.ru.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова назвала Захарову «открытием сезона».