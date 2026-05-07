Захарова прокомментировала возвращение на лёд Валиевой и Трусовой

Бронзовый призёр чемпионата России-2026 Мария Захарова раскрыла свою позицию по возрастному цензу в женском фигурном катании, а также поделилась мыслями о возвращении на лёд Камилы Валиевой и Александры Трусовой.

– С одной стороны, ты против упрощения программ. С другой, за возрастной ценз. Каким же должно быть в идеале женское катание?

– Я за возрастной ценз, потому что всё же понимаю, насколько нам в своём возрасте тяжело, потому что мы, к примеру, прошли больше травм, чем девочки помладше. И когда выходит кто-то с нами соревноваться младше, то понятно, что у неё больше сил, меньше травм.

Есть мои ровесницы, у которых меньше травм, но их мало. Поэтому сравниваю: через сколько травм мы прошли и они (фигуристки младшего возраста), им, возможно, ещё всё это предстоит. Поэтому, конечно, я за ценз. Наверное, нужно найти золотую середину в том, чтобы девушки катались по мастерам где-то с 17-18 лет и выше. При этом чтобы было взрослое, уже зрелое катание.

– Зрелых фигуристок в этом сезоне будет больше: возвращаются Камила Валиева и Александра Трусова. Следишь за ними?

– Я рада их возвращению, хочется с ними посоревноваться в новом сезоне. Но не слежу в соцсетях за их прыжками. Видела, как они выходили на прыжковый турнир – и Камила, и Саша. Думаю, что у них всё получится. Очень интересно было бы с ними посоперничать, — приводит слова Захаровой Sports.ru.