Новая короткая программа Костылевой будет поставлена в новом для неё стиле

Новая короткая программа фигуристки Елены Костылевой будет поставлена в новом для неё стиле, рассказала мать спортсменки Ирина Костылева ТАСС.

Примечательно, что в данный момент не уточняется, кто будет вводить анонсированные изменения, — имя хореографа не называется.

«Короткая программа Лены уже поставлена, идея музыки была у нас еще с прошлого первенства России. Это будет абсолютно новый стиль для Лены, сейчас решается вопрос по произвольной», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Костылевой 14 лет. Фигуристка является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России.