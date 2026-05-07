«Есть масса плюсов». Вайцеховская — о возможной смене гражданства Муравьёвой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на новость о возможной смене гражданства российской фигуристки Софьи Муравьёвой.

«Если идея смены спортивного гражданства всерьёз рассматривается (а пример Софьи Самоделкиной, с которой Муравьёва дружит много лет, наверняка заставил фигуристку задуматься о подобном повороте), у такого решения есть масса плюсов. Олимпийский цикл только начинается, есть время для того, чтобы отбыть карантин, вернуться на международную арену и малой кровью отобраться на Игры‑2030. Вопрос только в том, найдётся ли на существующей карте фигурного катания страна, готовая полностью взять на себя все расходы на содержание фигуристки столь высокого класса: оплачивать ей тренера, постановки, костюмы, сборы, обеспечивать медицинское обслуживание и, что немаловажно, гарантировать фигуристке должное количество международных турниров», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

