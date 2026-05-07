«Жалко, что она не прогрессирует». Вице-президент ISU Лакерник — о Софье Муравьёвой

Почётный вице‑президент ISU Александр Лакерник высказался по поводу прекращения сотрудничества Софьи Муравьёвой с тренером Алексеем Мишиным.

«Давайте дождёмся, куда она пойдёт дальше. Жалко, конечно! Но с другой стороны, особого результата в этом году не было. Не то чтобы я расстроен, просто жалко, что она не прогрессирует, потому что девочка красивая и красиво катается. Раз нет прогресса — надо искать что-то новое. Может быть, при новом тренере у неё всё будет хорошо, посмотрим», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Ранее стало известно, что Софья Муравьёва завершила работу с тренером Алексеем Мишиным. Кто будет её новым тренером, пока не сообщается.

