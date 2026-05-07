Татьяна Тарасова высказалась об уходе Софьи Муравьёвой от Алексея Мишина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что причины нестабильных результатов российской фигуристки Софьи Муравьёвой в текущем сезоне не сводятся исключительно к работе её тренера Алексея Мишина. Ранее стало известно, что Софья Муравьёва завершила работу с Алексеем Мишиным.

«Я расценивала их работу в этом сезоне как начало трудовых отношений. Работа возникает постепенно. Думала, что прошлый год был экспериментальным для того, чтобы состоялся этот год. Она нестабильно каталась, но стабильность не на 100% зависит от Алексея Николаевича, она зависит и от неё», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».