«Дело не в родах, а в характере спортсменки». Вице-президент ISU Лакерник — о Трусовой

Почётный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о планируемом возвращении фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой).

«Так и думал, что полноценное возвращение она планирует в следующем сезоне. Её форма? Дело не в родах, а в характере спортсменки. Учитывая её характер, она может вернуться и сильно заявить о себе. За этим будет очень интересно понаблюдать. Про шансы говорить не хочу, давайте просто подождём. Это интересный проект», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями в августе 2025 года — у пары появился сын Михаил. Спустя несколько месяцев, в январе 2026‑го, фигуристка сообщила, что вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе.