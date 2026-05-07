Дмитрий Алиев опроверг, что с Ариной Авериной они расстались из-за его болезни

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о взаимоотношениях с гимнасткой Ариной Авериной. Фигурист отреагировал на пост в социальных сетях, где говорилось, что спортсмены прекратили отношения из-за болезни Алиева.

«Это не было по этой причине! Вам нужна кликабельность, а сути даже не знаете! Зачем вам это? Мы с Ариной в приятных и хороших отношениях!» — написал Алиев.

Напомним, в конце апреля Алиев рассказал, что пропустил сезон-2025/2026 из-за того, что проходил лечение от туберкулёза. Ему назначили курс химиотерапии. Дмитрий является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).