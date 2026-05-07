Александр Жулин — о травме Нарижного: после операции болей у Дэвида уже нет

Российский тренер Александр Жулин сообщил, что пара фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного планируют принять участие в контрольных прокатах осенью при условии, что Нарижный успеет восстановиться после операции.

«После операции болей у Дэвида уже нет. Они выходили на лёд. Ира тренируется практически каждый день, но Дэвиду ещё нужно закачивать ногу. Реабилитация идёт своим ходом, все работают.

Контрольные прокаты? Если Дэвид успеет восстановиться, то конечно. Желание участвовать есть», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, в декабре 2025 года Дэвид Нарижный перенёс вторую за год операцию на колене.