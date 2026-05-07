Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин — о травме Нарижного: после операции болей у Дэвида уже нет

Александр Жулин — о травме Нарижного: после операции болей у Дэвида уже нет
Комментарии

Российский тренер Александр Жулин сообщил, что пара фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного планируют принять участие в контрольных прокатах осенью при условии, что Нарижный успеет восстановиться после операции.

«После операции болей у Дэвида уже нет. Они выходили на лёд. Ира тренируется практически каждый день, но Дэвиду ещё нужно закачивать ногу. Реабилитация идёт своим ходом, все работают.

Контрольные прокаты? Если Дэвид успеет восстановиться, то конечно. Желание участвовать есть», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, в декабре 2025 года Дэвид Нарижный перенёс вторую за год операцию на колене.

Материалы по теме
Жулин — о запретах в России: движемся в сторону Северной Кореи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android