«Такие баллы им поставили… Это же просто смешно». Сёмина — об оценках фигуристов на ОИ

Гандболистка Варвара Сёмина высказалась о выступлении российских фигуристов на Олимпиаде-2026 в Милане.

— Чего вам хотелось бы достичь?

— Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им – хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде – такие баллы им поставили… Это же просто смешно.

— Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?

— Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.

— Вам не понравилось?

— Как выступили наши – понравилось. А в остальном… Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева – 238. И тут – 226 [у Алисы Лью], и это первое место… Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть, — приводит слова Сёминой «РИА Новости Спорт».