Элизабет Турсынбаева рассказала о разнице в работе с тренерами в России и Канаде

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о разнице в работе с тренерами в Канаде и России.

– В России между тренером и спортсменом присутствует некая иерархия, ты всегда смотришь на тренера снизу вверх и нет такой фамильярности. Когда я в 12 лет пришла к Этери Георгиевне Тутберидзе и она выходила на каток на тренировке, у меня начиналась паника, приступ небольшой и так было каждый день. Это происходило не потому что тренер сильно на меня ругалась или ещё что-то в этом роде. Просто Этери Георгиевна очень строгая с виду. А в Канаде отношения между тренером и спортсменом больше на равных. Ты приходишь на тренировку и вместе с тренером обсуждаешь план. То есть он спрашивает меня: «А что ты хочешь сделать? Как ты себя чувствуешь?» Если у меня что-то не получалось, я очень расстраивалась, плакала, а тренер не понимал, что со мной происходит. Он меня немного ругал за это, в том плане, что спрашивал: «Зачем ты плачешь? Всё будет хорошо».

– Это канадский тренер так сказал бы?

– Да.

– А в России?

– А в России, мне кажется, там все плачут (смеётся). Мне кажется, там это частое явление, когда плачут на тренировках, соревнованиях.

Ещё в Канаде проходит индивидуальная работа и почасовая оплата, то есть ты потренировался 40 минут, а дальше уже сам. В России групповые занятия. Да, может быть, там менее индивидуальный подход, но ты чувствуешь, что работаешь в команде. Для меня, наверное, было легче выступать на соревнованиях, когда я тренировалась у Этери, потому что чувствовала тыл за спиной. Да, было тяжело на тренировках, но зато на соревнованиях было легче, – сказала Турсынбаева в видео на YouTube-канале Кана Бейсекеева.