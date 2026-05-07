Татьяна Тарасова: МОК нарушает собственные принципы, разве это справедливо?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о ситуации с затянувшимся процессом допуска российских спортсменов к международным стартам. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отменить ограничения для белорусских спортсменов.

«Мы четыре года ждём. Мы ждём, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть. Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Они в нашей стране уничтожают профессию. Кто нас будет защищать? Мы нуждаемся в защите», – приводит слова Тарасовой ТАСС.