Роднина: в лучшем случае от России будет выступать один спортсмен в каждом виде

Трёхкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы возвращения российских фигуристов на международную арену, отметив, что многое в этом вопросе будет зависеть от решения конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который должен состояться в июне.

«Возвращение российских фигуристов на международную арену в следующем сезоне? Думаю, это точно возможно. Наша надежда умрёт последней. Сейчас все ждут конгресса ISU, который примет решение. В лучшем случае от России будет выступать только один спортсмен в каждом виде. У нас же нет рейтинга. ISU ничего замораживать не будет, потому что обновления идут каждый год. Можно говорить о несправедливости, но таковы общие правила. Лучше жить по ним.

Мировое фигурное катание сейчас точно не находится в одной из своих низших точек. Да, без россиян им плохо, но так категорично говорить нельзя. У каждого периода есть свои тенденции. Не стоит говорить о кризисе мирового фигурного катания. Отсутствие россиян к этому не привело», – приводит слова Родниной Sport24.