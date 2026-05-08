«Ханю, Ягудин, Дикиджи». Марк Кондратюк принял участие в блиц-опросе

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Марк Кондратюк принял участие в блиц-опросе, посвящённом фигуристам и фигурному катанию.

– Кто будет кататься даже после тридцати?

– Алексей Ягудин.

– Кто первым в России прыгнет в пятерной прыжок?

– Я не знаю. Может быть, Влад Дикиджи.

– Кто лучше всех чувствует музыку на льду?

– Юдзуру Ханю.

– Кто может конкретно тебя удивить?

– Ну, таких людей не один, даже, наверное, больше. Ну пусть будет Адам Сяо Хим Фа. Гриша Фёдоров, Женя Семененко. Вот, наверное, их появление на льду удивляет.

– Кто может тебя от души рассмешить?

– Рассмешить. Рассмешить. Ну, Гриша Фёдоров.

– Кто может тебя всегда поддержать?

– Я думаю, что Светлана Владимировна [Соколовская].

– Кто восхищает тебя с самого детства?

– Ну, я могу пятнадцатый раз сказать хобби хорсинг («езда» на деревянной палке с лошадиной головой. – Прим. «Чемпионата»). С самого детства восхищаюсь Ягудиным и Ханю. Это два человека, которые были для меня примерами для подражания.

– Кого из фигуристов ты бы показал человеку, который никогда не видел фигурное катание, чтобы с ним познакомиться?

– Ханю, Ягудин, Липницкая, Медведева, Волосожар/Транькова.

– С кем бы остался на необитаемом острове, чтоб не было скучно?

– Артур Даниелян, Гриша [Фёдоров], Димка Алиев.

– Кого бы первым позвал в командный турнир мечты?

– Любого вообще фигуриста… Вика Синицина, Никита Кацалапов, Александр Галлямов, Анастасия Мишина и Камила Валиева. Это была бы моя команда мечты, – сказал Кондратюк в видео на YouTube-канале «ДоброFON».