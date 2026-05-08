«Думала, будет чуточку хуже». Валиева оценила своё выступление в сезоне-2026

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева оценила своё выступление в сезоне-2026 после возвращения на лёд.

– Ты начала кататься на соревнованиях только в январе. Но с этого момента уже провела три полноценных соревнования – чемпионат России по прыжкам, Кубок Первого канала и «Русский вызов». Можешь ли ты поделиться своими впечатлениями? И, может быть, вспомнить самые яркие моменты с каждого соревнования.

– Меня не было два года, и я думала на самом деле, что будет чуточку хуже, чем всё-всё, что произошло со мной за эти условные три старта. Наверное, самый такой запоминающийся — это был чемпионат России по прыжкам.

– Потому что он был первым?

– Не то чтобы он был первым. Я была менее, наверное, готова. В действительности в первый раз, когда у нас уже были такие совместные прыжки с тобой [Кондратюком], у меня не было никакого нервоза. Мы просто стояли там, смеялись, на какой-то такой позитивной атмосфере двигались, прыгали. Это было очень интересно, и благодаря этому было менее волнительно.

В первый день я довольно-таки собранная была и, скажем так, мне импонировало это состояние, особенно после такого долгого перерыва. Кубок Первого канала был, наверное, всё равно более нервозный, потому что одно дело, когда ты возвращаешься и выступаешь сам за себя, ты требуешь от себя максимального, насколько это возможно. А когда появляется это командное чувство, которое помню ещё со времён 2022 года, то хочешь выдать из себя максимум, прыгнуть выше своей головы. В голове я, конечно, себя тогда поднакрутила, хотела сделать больше, чем могла на тот момент, но всё равно вышла, что смогла сделала.

– Это было очень достойно.

– Для первого раза, да, наверное. Насколько это возможно.

Ну, и, «Русский вызов» — это просто любовь (смеётся). Потому что всё в такой приятной атмосфере темноты (смеётся). У нас вроде бы соперничество, как говорится, это же соревнование, но все настолько позитивно друг к другу относились в раздевалке. Когда я увидела там девочек, с которыми ещё соревновалась в 2022 году, тех, кто уже закончил, какая-то такая ностальгия приятная была, что выступать было одно удовольствие, – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».